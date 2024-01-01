Güney Kore wonundan Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile KRW → PLN çevirin

1.000 krw
3,04 pln

1.00000 KRW = 0.00304 PLN

09:21 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10.9321.354151.540.79709983.03361.34767.1936
1 EUR1.0729511.452941.652340.8552789.09091.445917.71837
1 CAD0.7384710.68826211.137250.58863461.31790.9951635.31226
1 AUD0.649350.6052010.87931710.51759653.91790.8750644.67116

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Kore wonundan Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Polonya Zlotisi
1 KRW0.00304 PLN
5 KRW0.01519 PLN
10 KRW0.03038 PLN
20 KRW0.06076 PLN
50 KRW0.15189 PLN
100 KRW0.30378 PLN
250 KRW0.75946 PLN
500 KRW1.51892 PLN
1000 KRW3.03783 PLN
2000 KRW6.07566 PLN
5000 KRW15.18915 PLN
10000 KRW30.37830 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Güney Kore Wonu
1 PLN329.18300 KRW
5 PLN1645.91500 KRW
10 PLN3291.83000 KRW
20 PLN6583.66000 KRW
50 PLN16459.15000 KRW
100 PLN32918.30000 KRW
250 PLN82295.75000 KRW
500 PLN164591.50000 KRW
1000 PLN329183.00000 KRW
2000 PLN658366.00000 KRW
5000 PLN1645915.00000 KRW
10000 PLN3291830.00000 KRW