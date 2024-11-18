5 Polonya zlotisinden Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile PLN → KRW çevirin

1,000zł PLN = 340,9₩ KRW

14:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → KRW çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KRW
1 PLN → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek346,4980348,7550
Düşük340,4730340,4730
Ortalama343,9625344,6417
Değişim-1.38%-1.39%
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1 PLN → KRW istatistikleri

PLN → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 346,4980, en düşük 340,4730 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 343,9625 oldu. PLN → KRW kurundaki değişiklik -1.38 değerindeydi.

PLN → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 348,7550, en düşük 340,4730 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 344,6417 oldu. PLN → KRW kurundaki değişiklik -1.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - KRW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4220,8861.394,3611,08223,926
1 EUR1,05710,83789,2050,9361.473,3511,7125,283
1 GBP1,2631,1951106,5871,1191.760,4513,99130,208
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5170,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Güney Kore Wonu
1 PLN340,93600 KRW
5 PLN1.704,68000 KRW
10 PLN3.409,36000 KRW
20 PLN6.818,72000 KRW
50 PLN17.046,80000 KRW
100 PLN34.093,60000 KRW
250 PLN85.234,00000 KRW
500 PLN170.468,00000 KRW
1000 PLN340.936,00000 KRW
2000 PLN681.872,00000 KRW
5000 PLN1.704.680,00000 KRW
10000 PLN3.409.360,00000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Polonya Zlotisi
1 KRW0,00293 PLN
5 KRW0,01467 PLN
10 KRW0,02933 PLN
20 KRW0,05866 PLN
50 KRW0,14666 PLN
100 KRW0,29331 PLN
250 KRW0,73328 PLN
500 KRW1,46655 PLN
1000 KRW2,93310 PLN
2000 KRW5,86620 PLN
5000 KRW14,66550 PLN
10000 KRW29,33100 PLN
20000 KRW58,66200 PLN
30000 KRW87,99300 PLN
40000 KRW117,32400 PLN
50000 KRW146,65500 PLN