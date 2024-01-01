50 لمبيرة هندوراسية إلى يورو

تحويل HNL إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

50 hnl
1.87 eur

1.00000 HNL = 0.03737 EUR

Mid-market exchange rate at 08:30
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548651.0834589.79111.46511.6540.95393518.5427
1 GBP1.1697811.26735105.0321.713771.934741.1158921.6901
1 USD0.9230.789048182.87521.352251.52660.8804517.1145
1 INR0.0111370.009520920.012066310.01631670.01842050.01062380.206509

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / اليورو
1 HNL0.03737 EUR
5 HNL0.18686 EUR
10 HNL0.37373 EUR
20 HNL0.74746 EUR
50 HNL1.86864 EUR
100 HNL3.73728 EUR
250 HNL9.34320 EUR
500 HNL18.68640 EUR
1000 HNL37.37280 EUR
2000 HNL74.74560 EUR
5000 HNL186.86400 EUR
10000 HNL373.72800 EUR
معدلات التحويل اليورو / لامبيرا هندوراسي
1 EUR26.75740 HNL
5 EUR133.78700 HNL
10 EUR267.57400 HNL
20 EUR535.14800 HNL
50 EUR1337.87000 HNL
100 EUR2675.74000 HNL
250 EUR6689.35000 HNL
500 EUR13378.70000 HNL
1000 EUR26757.40000 HNL
2000 EUR53514.80000 HNL
5000 EUR133787.00000 HNL
10000 EUR267574.00000 HNL