2000 لمبيرة هندوراسية إلى فورنت مجري

تحويل HNL إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

2,000 hnl
29,108 huf

1.00000 HNL = 14.55410 HUF

Mid-market exchange rate at 08:39
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.0834589.7951.465311.65450.9539518.543
1 GBP1.1695911.26715105.021.713761.935021.1157321.687
1 USD0.9230.789173182.87881.352451.527070.8805517.1148
1 INR0.01113650.009522010.012065810.01631840.01842530.01062460.206504

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لمباراس هندوراسية

HNL إلى USD

HNL إلى EUR

HNL إلى GBP

HNL إلى INR

HNL إلى JPY

HNL إلى RUB

HNL إلى AUD

HNL إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Hungarian Forint
1 HNL14.55410 HUF
5 HNL72.77050 HUF
10 HNL145.54100 HUF
20 HNL291.08200 HUF
50 HNL727.70500 HUF
100 HNL1455.41000 HUF
250 HNL3638.52500 HUF
500 HNL7277.05000 HUF
1000 HNL14554.10000 HUF
2000 HNL29108.20000 HUF
5000 HNL72770.50000 HUF
10000 HNL145541.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / لامبيرا هندوراسي
2000 HUF137.41840 HNL
5000 HUF343.54600 HNL
10000 HUF687.09200 HNL
15000 HUF1030.63800 HNL
20000 HUF1374.18400 HNL
30000 HUF2061.27600 HNL
40000 HUF2748.36800 HNL
50000 HUF3435.46000 HNL
60000 HUF4122.55200 HNL
100000 HUF6870.92000 HNL
150000 HUF10306.38000 HNL
200000 HUF13741.84000 HNL