ألف لمبيرة هندوراسية إلى ليرة تركية

تحويل HNL إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1,000 hnl
1,260.02 try

1.00000 HNL = 1.26002 TRY

Mid-market exchange rate at 09:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548151.083589.80771.46561.656090.95461518.5405
1 GBP1.1698411.26755105.0631.714551.937411.1167521.6899
1 USD0.922950.788924182.88671.352651.528470.8810517.1117
1 INR0.01113490.00951810.012064710.01631930.01844040.01062960.206447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / ليرة تركية
1 HNL1.26002 TRY
5 HNL6.30010 TRY
10 HNL12.60020 TRY
20 HNL25.20040 TRY
50 HNL63.00100 TRY
100 HNL126.00200 TRY
250 HNL315.00500 TRY
500 HNL630.01000 TRY
1000 HNL1260.02000 TRY
2000 HNL2520.04000 TRY
5000 HNL6300.10000 TRY
10000 HNL12600.20000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / لامبيرا هندوراسي
1 TRY0.79364 HNL
5 TRY3.96819 HNL
10 TRY7.93638 HNL
20 TRY15.87276 HNL
50 TRY39.68190 HNL
100 TRY79.36380 HNL
250 TRY198.40950 HNL
500 TRY396.81900 HNL
1000 TRY793.63800 HNL
2000 TRY1587.27600 HNL
5000 TRY3968.19000 HNL
10000 TRY7936.38000 HNL