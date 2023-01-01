2000 ريال برازيلي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل BRL إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ brl
٩٬٩٥٤٫٣٢ hnl

1.00000 BRL = 4.97716 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BRL إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077889.10771.465221.669070.95418.3941
1GBP1.1686311.25945104.1261.712161.950371.1148821.4942
1USD0.92780.793997182.67551.359451.548590.885117.0663
1INR0.01122240.009603780.012095510.01644320.01873090.01070570.206425

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / لامبيرا هندوراسي
1 BRL4.97716 HNL
5 BRL24.88580 HNL
10 BRL49.77160 HNL
20 BRL99.54320 HNL
50 BRL248.85800 HNL
100 BRL497.71600 HNL
250 BRL1244.29000 HNL
500 BRL2488.58000 HNL
1000 BRL4977.16000 HNL
2000 BRL9954.32000 HNL
5000 BRL24885.80000 HNL
10000 BRL49771.60000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الريال البرازيلي
1 HNL0.20092 BRL
5 HNL1.00459 BRL
10 HNL2.00918 BRL
20 HNL4.01836 BRL
50 HNL10.04590 BRL
100 HNL20.09180 BRL
250 HNL50.22950 BRL
500 HNL100.45900 BRL
1000 HNL200.91800 BRL
2000 HNL401.83600 BRL
5000 HNL1004.59000 BRL
10000 HNL2009.18000 BRL