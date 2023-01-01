فرنك س ف ا وسط أفريقيا (XOF)
اسم العملة
فرنك س ف ا وسط أفريقيا
رمز العملة
CFA
سعر الصرف XOF
|USD
|GBP
|CAD
|EUR
|AUD
|MAD
|SGD
|NGN
|من XOF
|0.00163
|0.00132
|0.00220
|0.00153
|0.00254
|0.01677
|0.00223
|1.25803
|إلى XOF
|613.25000
|755.58500
|455.01800
|652.62100
|394.41200
|59.63730
|448.62700
|0.79489
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.