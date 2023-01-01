فرنك س ف ا وسط أفريقيا (XOF)

اسم العملة

فرنك س ف ا وسط أفريقيا

رمز العملة

CFA

سعر الصرف XOF

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
من XOF0.001630.001320.002200.001530.002540.016770.002231.25803
إلى XOF613.25000755.58500455.01800652.62100394.4120059.63730448.627000.79489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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