نيراس نيجيري إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل NGN إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٨٠٢ xof

1.00000 NGN = 0.80189 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:49 UTC
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NGN إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662790.964518.3625
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.917261.1120721.1726
1USD0.938050.813504183.1271.347751.55970.9047517.224
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01876280.01088390.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 NGN0.80189 XOF
5 NGN4.00946 XOF
10 NGN8.01892 XOF
20 NGN16.03784 XOF
50 NGN40.09460 XOF
100 NGN80.18920 XOF
250 NGN200.47300 XOF
500 NGN400.94600 XOF
1000 NGN801.89200 XOF
2000 NGN1603.78400 XOF
5000 NGN4009.46000 XOF
10000 NGN8018.92000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / النيرة النيجيرية
1 XOF1.24705 NGN
5 XOF6.23525 NGN
10 XOF12.47050 NGN
20 XOF24.94100 NGN
50 XOF62.35250 NGN
100 XOF124.70500 NGN
250 XOF311.76250 NGN
500 XOF623.52500 NGN
1000 XOF1247.05000 NGN
2000 XOF2494.10000 NGN
5000 XOF6235.25000 NGN
10000 XOF12470.50000 NGN