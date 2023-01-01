ألف فرنك غرب إفريقي إلى نيراس نيجيري

تحويل XOF إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ xof
١٬٣٧٨٫٤٨ ngn

1.00000 XOF = 1.37848 NGN

Mid-market exchange rate at 00:21
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8049911.367950.92121.5363310.15481.3498844.664
1 GBP1.2422511.699341.144431.9085112.61481.676791049.28
1 CAD0.7310210.58846510.6734421.123097.423370.986732617.467
1 EUR1.08550.87381.4849111.6676911.0231.46521916.883

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / النيرة النيجيرية
1 XOF1.37848 NGN
5 XOF6.89240 NGN
10 XOF13.78480 NGN
20 XOF27.56960 NGN
50 XOF68.92400 NGN
100 XOF137.84800 NGN
250 XOF344.62000 NGN
500 XOF689.24000 NGN
1000 XOF1378.48000 NGN
2000 XOF2756.96000 NGN
5000 XOF6892.40000 NGN
10000 XOF13784.80000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 NGN0.72544 XOF
5 NGN3.62718 XOF
10 NGN7.25436 XOF
20 NGN14.50872 XOF
50 NGN36.27180 XOF
100 NGN72.54360 XOF
250 NGN181.35900 XOF
500 NGN362.71800 XOF
1000 NGN725.43600 XOF
2000 NGN1450.87200 XOF
5000 NGN3627.18000 XOF
10000 NGN7254.36000 XOF