5 نيراس نيجيري إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل NGN إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

5 ngn
2 xof

₦1.000 NGN = CFA0.3744 XOF

Mid-market exchange rate at 00:58
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

NGN إلى XOF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.89956.4630.764134.02948.78819.50383.922
1 EUR1.112162.7810.849149.02754.24821.68593.313
1 PHP0.0180.01610.0142.3740.8640.3451.486
1 GBP1.311.17873.9531175.54463.90125.544109.916

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايراس نيجيري

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 NGN٠٫٣٧٤٤٤ XOF
5 NGN١٫٨٧٢١٨ XOF
10 NGN٣٫٧٤٤٣٦ XOF
20 NGN٧٫٤٨٨٧٢ XOF
50 NGN١٨٫٧٢١٨٠ XOF
100 NGN٣٧٫٤٤٣٦٠ XOF
250 NGN٩٣٫٦٠٩٠٠ XOF
500 NGN١٨٧٫٢١٨٠٠ XOF
1000 NGN٣٧٤٫٤٣٦٠٠ XOF
2000 NGN٧٤٨٫٨٧٢٠٠ XOF
5000 NGN١٬٨٧٢٫١٨٠٠٠ XOF
10000 NGN٣٬٧٤٤٫٣٦٠٠٠ XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / النيرة النيجيرية
1 XOF٢٫٦٧٠٦٨ NGN
5 XOF١٣٫٣٥٣٤٠ NGN
10 XOF٢٦٫٧٠٦٨٠ NGN
20 XOF٥٣٫٤١٣٦٠ NGN
50 XOF١٣٣٫٥٣٤٠٠ NGN
100 XOF٢٦٧٫٠٦٨٠٠ NGN
250 XOF٦٦٧٫٦٧٠٠٠ NGN
500 XOF١٬٣٣٥٫٣٤٠٠٠ NGN
1000 XOF٢٬٦٧٠٫٦٨٠٠٠ NGN
2000 XOF٥٬٣٤١٫٣٦٠٠٠ NGN
5000 XOF١٣٬٣٥٣٫٤٠٠٠٠ NGN
10000 XOF٢٦٬٧٠٦٫٨٠٠٠٠ NGN