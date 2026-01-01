دولار هونغ كونغ إلى فرنك غرب إفريقي
حوّل HKD إلى XOF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من HKD إلى XOF،
يستخدم مخططنا التفاعلي من HKD إلى XOF متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من HKD إلى XOF اليوم
|HKD
|XOF
|100 HKD
|7,214 XOF
|200 HKD
|14,427 XOF
|300 HKD
|21,641 XOF
|500 HKD
|36,068 XOF
|1000 HKD
|72,136 XOF
|2000 HKD
|144,272 XOF
|2500 HKD
|180,341 XOF
|3000 HKD
|216,409 XOF
|4000 HKD
|288,545 XOF
|5000 HKD
|360,681 XOF
|10000 HKD
|721,362 XOF
|20000 HKD
|1,442,724 XOF
|XOF
|HKD
|1 XOF
|0.01 HKD
|5 XOF
|0.07 HKD
|10 XOF
|0.14 HKD
|20 XOF
|0.28 HKD
|50 XOF
|0.69 HKD
|100 XOF
|1.39 HKD
|250 XOF
|3.47 HKD
|500 XOF
|6.93 HKD
|1000 XOF
|13.86 HKD
|2000 XOF
|27.73 HKD
|5000 XOF
|69.31 HKD
|10000 XOF
|138.63 HKD