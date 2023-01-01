1 فرنك غرب إفريقي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل XOF إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1 xof
0.01 hkd

1.00000 XOF = 0.01274 HKD

Mid-market exchange rate at 23:24
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87381.0849590.25271.484431.666210.9630518.7712
1 GBP1.1444311.2417103.2921.698891.906931.1021421.4831
1 USD0.92170.805348183.1861.36821.535740.8876517.3014
1 INR0.011080.009681290.012021310.01644750.01846160.01067070.207985

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار هونغ كونغ
1 XOF0.01274 HKD
5 XOF0.06370 HKD
10 XOF0.12741 HKD
20 XOF0.25481 HKD
50 XOF0.63704 HKD
100 XOF1.27407 HKD
250 XOF3.18518 HKD
500 XOF6.37035 HKD
1000 XOF12.74070 HKD
2000 XOF25.48140 HKD
5000 XOF63.70350 HKD
10000 XOF127.40700 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
100 HKD7848.88000 XOF
200 HKD15697.76000 XOF
300 HKD23546.64000 XOF
500 HKD39244.40000 XOF
1000 HKD78488.80000 XOF
2000 HKD156977.60000 XOF
2500 HKD196222.00000 XOF
3000 HKD235466.40000 XOF
4000 HKD313955.20000 XOF
5000 HKD392444.00000 XOF
10000 HKD784888.00000 XOF
20000 HKD1569776.00000 XOF