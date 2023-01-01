فورنت مجري إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل HUF إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
16957 xof

1.00000 HUF = 1.69568 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:36 UTC
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HUF إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868151.067188.71241.439521.661760.963118.3204
1GBP1.1518711.2291102.181.658061.914041.1093721.1017
1USD0.93710.813603183.13411.3491.557270.902517.1684
1INR0.01127240.009786640.012028810.01622680.0187320.0108560.206515

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
2000 HUF3391.36000 XOF
5000 HUF8478.40000 XOF
10000 HUF16956.80000 XOF
15000 HUF25435.20000 XOF
20000 HUF33913.60000 XOF
30000 HUF50870.40000 XOF
40000 HUF67827.20000 XOF
50000 HUF84784.00000 XOF
60000 HUF101740.80000 XOF
100000 HUF169568.00000 XOF
150000 HUF254352.00000 XOF
200000 HUF339136.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Hungarian Forint
1 XOF0.58974 HUF
5 XOF2.94868 HUF
10 XOF5.89735 HUF
20 XOF11.79470 HUF
50 XOF29.48675 HUF
100 XOF58.97350 HUF
250 XOF147.43375 HUF
500 XOF294.86750 HUF
1000 XOF589.73500 HUF
2000 XOF1179.47000 HUF
5000 XOF2948.67500 HUF
10000 XOF5897.35000 HUF