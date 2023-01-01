10 فرنك غرب إفريقي إلى فورنت مجري

تحويل XOF إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

10 xof
6 huf

1.00000 XOF = 0.56657 HUF

Mid-market exchange rate at 23:29
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8054121.36830.921851.5358610.15651.3502844.55
1 GBP1.241611.698881.144561.9069312.61031.676411048.59
1 CAD0.7308340.58862310.6737041.122467.422710.986772617.226
1 EUR1.08480.87371.4843311.666111.01781.4647916.168

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

XOF إلى USD

XOF إلى GBP

XOF إلى CAD

XOF إلى EUR

XOF إلى AUD

XOF إلى MAD

XOF إلى SGD

XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Hungarian Forint
1 XOF0.56657 HUF
5 XOF2.83285 HUF
10 XOF5.66570 HUF
20 XOF11.33140 HUF
50 XOF28.32850 HUF
100 XOF56.65700 HUF
250 XOF141.64250 HUF
500 XOF283.28500 HUF
1000 XOF566.57000 HUF
2000 XOF1133.14000 HUF
5000 XOF2832.85000 HUF
10000 XOF5665.70000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
2000 HUF3530.02000 XOF
5000 HUF8825.05000 XOF
10000 HUF17650.10000 XOF
15000 HUF26475.15000 XOF
20000 HUF35300.20000 XOF
30000 HUF52950.30000 XOF
40000 HUF70600.40000 XOF
50000 HUF88250.50000 XOF
60000 HUF105900.60000 XOF
100000 HUF176501.00000 XOF
150000 HUF264751.50000 XOF
200000 HUF353002.00000 XOF