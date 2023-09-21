دولار أسترالي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل AUD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
393921 xof

1.00000 AUD = 393.92100 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:6 UTC
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AUD إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06488.23221.434171.656420.957318.2188
1GBP1.1582111.23235102.1931.661081.91851.1087621.1014
1USD0.939850.811458182.9251.34791.556780.899717.1229
1INR0.01133370.009785440.012059110.01625440.01877340.01084960.206487

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 AUD393.92100 XOF
5 AUD1969.60500 XOF
10 AUD3939.21000 XOF
20 AUD7878.42000 XOF
50 AUD19696.05000 XOF
100 AUD39392.10000 XOF
250 AUD98480.25000 XOF
500 AUD196960.50000 XOF
1000 AUD393921.00000 XOF
2000 AUD787842.00000 XOF
5000 AUD1969605.00000 XOF
10000 AUD3939210.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار أسترالي
1 XOF0.00254 AUD
5 XOF0.01269 AUD
10 XOF0.02539 AUD
20 XOF0.05077 AUD
50 XOF0.12693 AUD
100 XOF0.25386 AUD
250 XOF0.63465 AUD
500 XOF1.26929 AUD
1000 XOF2.53858 AUD
2000 XOF5.07716 AUD
5000 XOF12.69290 AUD
10000 XOF25.38580 AUD