يوان صيني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل CNY إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٨٣٬٩٧٠ xof

1.00000 CNY = 83.97000 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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CNY إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.0658588.60821.438041.66240.964818.2044
1GBP1.155611.23165102.3921.661741.9211.1149221.0362
1USD0.938250.811919183.13381.34921.55970.905217.0797
1INR0.01128560.009766410.012028810.01622930.01876130.01088850.205448

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 CNY83.97000 XOF
5 CNY419.85000 XOF
10 CNY839.70000 XOF
20 CNY1679.40000 XOF
50 CNY4198.50000 XOF
100 CNY8397.00000 XOF
250 CNY20992.50000 XOF
500 CNY41985.00000 XOF
1000 CNY83970.00000 XOF
2000 CNY167940.00000 XOF
5000 CNY419850.00000 XOF
10000 CNY839700.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Chinese Yuan RMB
1 XOF0.01191 CNY
5 XOF0.05955 CNY
10 XOF0.11909 CNY
20 XOF0.23818 CNY
50 XOF0.59545 CNY
100 XOF1.19090 CNY
250 XOF2.97725 CNY
500 XOF5.95450 CNY
1000 XOF11.90900 CNY
2000 XOF23.81800 CNY
5000 XOF59.54500 CNY
10000 XOF119.09000 CNY