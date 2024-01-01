10 يوان صيني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل CNY إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

10 cny
836 xof

¥1.000 CNY = CFA83.64 XOF

Mid-market exchange rate at 10:54
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CNY إلى XOF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7951.3720.9150.7841.51583.9581.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10461.1920.965
1 EUR1.0938.5161.49910.8561.65591.7241.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 CNY٨٣٫٦٤٠٠٠ XOF
5 CNY٤١٨٫٢٠٠٠٠ XOF
10 CNY٨٣٦٫٤٠٠٠٠ XOF
20 CNY١٬٦٧٢٫٨٠٠٠٠ XOF
50 CNY٤٬١٨٢٫٠٠٠٠٠ XOF
100 CNY٨٬٣٦٤٫٠٠٠٠٠ XOF
250 CNY٢٠٬٩١٠٫٠٠٠٠٠ XOF
500 CNY٤١٬٨٢٠٫٠٠٠٠٠ XOF
1000 CNY٨٣٬٦٤٠٫٠٠٠٠٠ XOF
2000 CNY١٦٧٬٢٨٠٫٠٠٠٠٠ XOF
5000 CNY٤١٨٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ XOF
10000 CNY٨٣٦٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Chinese Yuan RMB
1 XOF٠٫٠١١٩٦ CNY
5 XOF٠٫٠٥٩٧٨ CNY
10 XOF٠٫١١٩٥٦ CNY
20 XOF٠٫٢٣٩١٢ CNY
50 XOF٠٫٥٩٧٨٠ CNY
100 XOF١٫١٩٥٦٠ CNY
250 XOF٢٫٩٨٩٠٠ CNY
500 XOF٥٫٩٧٨٠٠ CNY
1000 XOF١١٫٩٥٦٠٠ CNY
2000 XOF٢٣٫٩١٢٠٠ CNY
5000 XOF٥٩٫٧٨٠٠٠ CNY
10000 XOF١١٩٫٥٦٠٠٠ CNY