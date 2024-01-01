100 يوان صيني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل CNY إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

100 cny
8,363 xof

¥1.000 CNY = CFA83.63 XOF

Mid-market exchange rate at 10:55
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CNY إلى XOF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7951.3720.9150.7841.51583.961.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7720.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10461.1980.965
1 EUR1.0938.5171.49910.8561.65591.7391.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 CNY٨٣٫٦٣٠١٠ XOF
5 CNY٤١٨٫١٥٠٥٠ XOF
10 CNY٨٣٦٫٣٠١٠٠ XOF
20 CNY١٬٦٧٢٫٦٠٢٠٠ XOF
50 CNY٤٬١٨١٫٥٠٥٠٠ XOF
100 CNY٨٬٣٦٣٫٠١٠٠٠ XOF
250 CNY٢٠٬٩٠٧٫٥٢٥٠٠ XOF
500 CNY٤١٬٨١٥٫٠٥٠٠٠ XOF
1000 CNY٨٣٬٦٣٠٫١٠٠٠٠ XOF
2000 CNY١٦٧٬٢٦٠٫٢٠٠٠٠ XOF
5000 CNY٤١٨٬١٥٠٫٥٠٠٠٠ XOF
10000 CNY٨٣٦٬٣٠١٫٠٠٠٠٠ XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Chinese Yuan RMB
1 XOF٠٫٠١١٩٦ CNY
5 XOF٠٫٠٥٩٧٩ CNY
10 XOF٠٫١١٩٥٧ CNY
20 XOF٠٫٢٣٩١٥ CNY
50 XOF٠٫٥٩٧٨٧ CNY
100 XOF١٫١٩٥٧٤ CNY
250 XOF٢٫٩٨٩٣٥ CNY
500 XOF٥٫٩٧٨٧٠ CNY
1000 XOF١١٫٩٥٧٤٠ CNY
2000 XOF٢٣٫٩١٤٨٠ CNY
5000 XOF٥٩٫٧٨٧٠٠ CNY
10000 XOF١١٩٫٥٧٤٠٠ CNY