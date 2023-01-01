5000 فرنك غرب إفريقي إلى يوان صيني

تحويل XOF إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

5000 xof
59.13 cny

1.00000 XOF = 0.01183 CNY

Mid-market exchange rate at 21:09
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8054121.36830.92191.5363310.15591.3501844.666
1 GBP1.241611.698881.144561.9075112.60961.676281048.74
1 CAD0.7308340.58862310.6737661.122817.422280.986699617.311
1 EUR1.08470.87371.484211.6664611.01611.46445916.209

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Chinese Yuan RMB
1 XOF0.01183 CNY
5 XOF0.05913 CNY
10 XOF0.11827 CNY
20 XOF0.23653 CNY
50 XOF0.59134 CNY
100 XOF1.18267 CNY
250 XOF2.95668 CNY
500 XOF5.91335 CNY
1000 XOF11.82670 CNY
2000 XOF23.65340 CNY
5000 XOF59.13350 CNY
10000 XOF118.26700 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 CNY84.55460 XOF
5 CNY422.77300 XOF
10 CNY845.54600 XOF
20 CNY1691.09200 XOF
50 CNY4227.73000 XOF
100 CNY8455.46000 XOF
250 CNY21138.65000 XOF
500 CNY42277.30000 XOF
1000 CNY84554.60000 XOF
2000 CNY169109.20000 XOF
5000 CNY422773.00000 XOF
10000 CNY845546.00000 XOF