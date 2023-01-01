ريال برازيلي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل BRL إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١٢٥٬٦٦١ xof

1.00000 BRL = 125.66100 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:58 UTC
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BRL إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064188.48261.435681.659290.957718.2127
1GBP1.1575411.2318102.4271.661941.920791.1085821.083
1USD0.939750.81182183.15251.34921.559330.8999517.1156
1INR0.01130170.009763030.012026110.01622560.01875270.01082290.205834

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 BRL125.66100 XOF
5 BRL628.30500 XOF
10 BRL1256.61000 XOF
20 BRL2513.22000 XOF
50 BRL6283.05000 XOF
100 BRL12566.10000 XOF
250 BRL31415.25000 XOF
500 BRL62830.50000 XOF
1000 BRL125661.00000 XOF
2000 BRL251322.00000 XOF
5000 BRL628305.00000 XOF
10000 BRL1256610.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الريال البرازيلي
1 XOF0.00796 BRL
5 XOF0.03979 BRL
10 XOF0.07958 BRL
20 XOF0.15916 BRL
50 XOF0.39790 BRL
100 XOF0.79579 BRL
250 XOF1.98948 BRL
500 XOF3.97897 BRL
1000 XOF7.95793 BRL
2000 XOF15.91586 BRL
5000 XOF39.78965 BRL
10000 XOF79.57930 BRL