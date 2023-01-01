ألف فرنك غرب إفريقي إلى ريال برازيلي

تحويل XOF إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 xof
7.94 brl

1.00000 XOF = 0.00794 BRL

Mid-market exchange rate at 21:09
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.805251.36840.92181.5370410.15651.34975844.473
1 GBP1.2418511.699351.144821.9087812.61281.676191048.71
1 CAD0.730780.58846110.6736551.123247.422170.986371617.124
1 EUR1.08480.87351.4844411.6673811.01781.46421916.084

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

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XOF إلى EUR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الريال البرازيلي
1 XOF0.00794 BRL
5 XOF0.03968 BRL
10 XOF0.07936 BRL
20 XOF0.15871 BRL
50 XOF0.39678 BRL
100 XOF0.79357 BRL
250 XOF1.98393 BRL
500 XOF3.96785 BRL
1000 XOF7.93570 BRL
2000 XOF15.87140 BRL
5000 XOF39.67850 BRL
10000 XOF79.35700 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 BRL126.01300 XOF
5 BRL630.06500 XOF
10 BRL1260.13000 XOF
20 BRL2520.26000 XOF
50 BRL6300.65000 XOF
100 BRL12601.30000 XOF
250 BRL31503.25000 XOF
500 BRL63006.50000 XOF
1000 BRL126013.00000 XOF
2000 BRL252026.00000 XOF
5000 BRL630065.00000 XOF
10000 BRL1260130.00000 XOF