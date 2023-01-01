1 ريال برازيلي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل BRL إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1 brl
122 xof

1.00000 BRL = 122.07400 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 3:6 UTC
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BRL إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.078689.17541.465331.667590.953918.4005
1GBP1.1683611.26025104.1941.712111.948441.114521.4994
1USD0.927150.793493182.6771.358551.546070.884417.0596
1INR0.01121390.009597510.012095310.0164320.01870020.0106970.20634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 BRL122.07400 XOF
5 BRL610.37000 XOF
10 BRL1220.74000 XOF
20 BRL2441.48000 XOF
50 BRL6103.70000 XOF
100 BRL12207.40000 XOF
250 BRL30518.50000 XOF
500 BRL61037.00000 XOF
1000 BRL122074.00000 XOF
2000 BRL244148.00000 XOF
5000 BRL610370.00000 XOF
10000 BRL1220740.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الريال البرازيلي
1 XOF0.00819 BRL
5 XOF0.04096 BRL
10 XOF0.08192 BRL
20 XOF0.16383 BRL
50 XOF0.40959 BRL
100 XOF0.81917 BRL
250 XOF2.04793 BRL
500 XOF4.09586 BRL
1000 XOF8.19172 BRL
2000 XOF16.38344 BRL
5000 XOF40.95860 BRL
10000 XOF81.91720 BRL