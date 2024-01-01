Brezilya realinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile BRL → XOF çevirin

1.000 brl
120.441 xof

1,000 BRL = 120,4 XOF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Brezilya realinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BRL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BRL → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brezilya reali için en iyi döviz çiftleri

BRL → USD

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BRL → JPY

BRL → RUB

BRL → AUD

BRL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brezilya Reali / CFA Frangı BCEAO
1 BRL120,44100 XOF
5 BRL602,20500 XOF
10 BRL1.204,41000 XOF
20 BRL2.408,82000 XOF
50 BRL6.022,05000 XOF
100 BRL12.044,10000 XOF
250 BRL30.110,25000 XOF
500 BRL60.220,50000 XOF
1000 BRL120.441,00000 XOF
2000 BRL240.882,00000 XOF
5000 BRL602.205,00000 XOF
10000 BRL1.204.410,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Brezilya Reali
1 XOF0,00830 BRL
5 XOF0,04151 BRL
10 XOF0,08303 BRL
20 XOF0,16606 BRL
50 XOF0,41514 BRL
100 XOF0,83029 BRL
250 XOF2,07571 BRL
500 XOF4,15143 BRL
1000 XOF8,30285 BRL
2000 XOF16,60570 BRL
5000 XOF41,51425 BRL
10000 XOF83,02850 BRL