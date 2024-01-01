Yeni İsrail şekelinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile ILS → XOF çevirin

1.000 ils
167.726 xof

1.00000 ILS = 167.72600 XOF

06:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 EUR10.853731.0733589.10511.453481.653220.9493818.336
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Yeni İsrail şekelinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / CFA Frangı BCEAO
1 ILS167.72600 XOF
5 ILS838.63000 XOF
10 ILS1677.26000 XOF
20 ILS3354.52000 XOF
50 ILS8386.30000 XOF
100 ILS16772.60000 XOF
250 ILS41931.50000 XOF
500 ILS83863.00000 XOF
1000 ILS167726.00000 XOF
2000 ILS335452.00000 XOF
5000 ILS838630.00000 XOF
10000 ILS1677260.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Yeni İsrail Şekeli
1 XOF0.00596 ILS
5 XOF0.02981 ILS
10 XOF0.05962 ILS
20 XOF0.11924 ILS
50 XOF0.29811 ILS
100 XOF0.59621 ILS
250 XOF1.49052 ILS
500 XOF2.98105 ILS
1000 XOF5.96210 ILS
2000 XOF11.92420 ILS
5000 XOF29.81050 ILS
10000 XOF59.62100 ILS