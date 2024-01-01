50 CFA Frangı BCEAO'dan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile XOF → ILS çevirin

1,000CFA XOF = 0,006024₪ ILS

10:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → ILS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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ILS
1 XOF → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00630,0064
Düşük0,00600,0060
Ortalama0,00610,0062
Değişim-2.06%-4.87%
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1 XOF → ILS istatistikleri

XOF → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0063, en düşük 0,0060 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0061 oldu. XOF → ILS kurundaki değişiklik -2.06 değerindeydi.

XOF → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0064, en düşük 0,0060 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0062 oldu. XOF → ILS kurundaki değişiklik -4.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - ILS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9921,3391.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94412,6261,6922.180,06
1 CAD0,7130,56410,6751,0977,1270,9551.230,58
1 EUR1,0570,8361,48211,62610,5591,4151.823,12

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Yeni İsrail Şekeli
1 XOF0,00602 ILS
5 XOF0,03012 ILS
10 XOF0,06024 ILS
20 XOF0,12047 ILS
50 XOF0,30118 ILS
100 XOF0,60236 ILS
250 XOF1,50589 ILS
500 XOF3,01178 ILS
1000 XOF6,02357 ILS
2000 XOF12,04714 ILS
5000 XOF30,11785 ILS
10000 XOF60,23570 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / CFA Frangı BCEAO
1 ILS166,01500 XOF
5 ILS830,07500 XOF
10 ILS1.660,15000 XOF
20 ILS3.320,30000 XOF
50 ILS8.300,75000 XOF
100 ILS16.601,50000 XOF
250 ILS41.503,75000 XOF
500 ILS83.007,50000 XOF
1000 ILS166.015,00000 XOF
2000 ILS332.030,00000 XOF
5000 ILS830.075,00000 XOF
10000 ILS1.660.150,00000 XOF