10 bin CFA Frangı BCEAO'dan Brezilya realine

Reel döviz kuru ile XOF → BRL çevirin

1,000CFA XOF = 0,009247R$ BRL

09:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → BRL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BRL
1 XOF → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00970,0097
Düşük0,00920,0091
Ortalama0,00940,0094
Değişim-1.46%-0.84%
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1 XOF → BRL istatistikleri

XOF → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0097, en düşük 0,0092 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0094 oldu. XOF → BRL kurundaki değişiklik -1.46 değerindeydi.

XOF → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0097, en düşük 0,0091 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0094 oldu. XOF → BRL kurundaki değişiklik -0.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - BRL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9481,5410,0121,3411.720,28
1 GBP1,26211,7711,1971,94512,641,6922.171,77
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1360,9551.226,1
1 EUR1,0540,8351,47911,62410,5571,4131.813,78

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Brezilya Reali
1 XOF0,00925 BRL
5 XOF0,04623 BRL
10 XOF0,09247 BRL
20 XOF0,18493 BRL
50 XOF0,46233 BRL
100 XOF0,92465 BRL
250 XOF2,31163 BRL
500 XOF4,62327 BRL
1000 XOF9,24653 BRL
2000 XOF18,49306 BRL
5000 XOF46,23265 BRL
10000 XOF92,46530 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / CFA Frangı BCEAO
1 BRL108,14900 XOF
5 BRL540,74500 XOF
10 BRL1.081,49000 XOF
20 BRL2.162,98000 XOF
50 BRL5.407,45000 XOF
100 BRL10.814,90000 XOF
250 BRL27.037,25000 XOF
500 BRL54.074,50000 XOF
1000 BRL108.149,00000 XOF
2000 BRL216.298,00000 XOF
5000 BRL540.745,00000 XOF
10000 BRL1.081.490,00000 XOF