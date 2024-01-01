5,000 نيراس نيجيري إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل NGN إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

5,000 ngn
1,872 xof

₦1.000 NGN = CFA0.3745 XOF

Mid-market exchange rate at 00:59
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

NGN إلى XOF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.89956.4260.763134.0348.78219.50183.925
1 EUR1.112162.7430.849149.03554.24321.68493.321
1 PHP0.0180.01610.0142.3750.8650.3461.487
1 GBP1.311.17873.911175.55963.89725.543109.929

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايراس نيجيري

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 NGN٠٫٣٧٤٤٦ XOF
5 NGN١٫٨٧٢٣٠ XOF
10 NGN٣٫٧٤٤٦١ XOF
20 NGN٧٫٤٨٩٢٢ XOF
50 NGN١٨٫٧٢٣٠٥ XOF
100 NGN٣٧٫٤٤٦١٠ XOF
250 NGN٩٣٫٦١٥٢٥ XOF
500 NGN١٨٧٫٢٣٠٥٠ XOF
1000 NGN٣٧٤٫٤٦١٠٠ XOF
2000 NGN٧٤٨٫٩٢٢٠٠ XOF
5000 NGN١٬٨٧٢٫٣٠٥٠٠ XOF
10000 NGN٣٬٧٤٤٫٦١٠٠٠ XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / النيرة النيجيرية
1 XOF٢٫٦٧٠٥٠ NGN
5 XOF١٣٫٣٥٢٥٠ NGN
10 XOF٢٦٫٧٠٥٠٠ NGN
20 XOF٥٣٫٤١٠٠٠ NGN
50 XOF١٣٣٫٥٢٥٠٠ NGN
100 XOF٢٦٧٫٠٥٠٠٠ NGN
250 XOF٦٦٧٫٦٢٥٠٠ NGN
500 XOF١٬٣٣٥٫٢٥٠٠٠ NGN
1000 XOF٢٬٦٧٠٫٥٠٠٠٠ NGN
2000 XOF٥٬٣٤١٫٠٠٠٠٠ NGN
5000 XOF١٣٬٣٥٢٫٥٠٠٠٠ NGN
10000 XOF٢٦٬٧٠٥٫٠٠٠٠٠ NGN