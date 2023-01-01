درهم مغربي إلى فرنك سويسري

تحويل MAD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
87.96 chf

1.00000 MAD = 0.08796 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:2 UTC
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MAD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661550.96418.3712
1GBP1.1532711.2292102.1711.657761.916281.1117521.1877
1USD0.938250.813537183.121.348651.558970.904617.237
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622530.01875560.01088310.207375

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / الفرنك السويسري
1 MAD0.08796 CHF
5 MAD0.43979 CHF
10 MAD0.87958 CHF
20 MAD1.75915 CHF
50 MAD4.39788 CHF
100 MAD8.79576 CHF
250 MAD21.98940 CHF
500 MAD43.97880 CHF
1000 MAD87.95760 CHF
2000 MAD175.91520 CHF
5000 MAD439.78800 CHF
10000 MAD879.57600 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الدرهم المغربي
1 CHF11.36910 MAD
5 CHF56.84550 MAD
10 CHF113.69100 MAD
20 CHF227.38200 MAD
50 CHF568.45500 MAD
100 CHF1136.91000 MAD
250 CHF2842.27500 MAD
500 CHF5684.55000 MAD
1000 CHF11369.10000 MAD
2000 CHF22738.20000 MAD
5000 CHF56845.50000 MAD
10000 CHF113691.00000 MAD