Марокканские дирхамы в швейцарские франки

Сконвертируйте MAD в CHF по реальному обменному курсу

1000 mad
87.92 chf

1.00000 MAD = 0.08792 CHF

Среднерыночный курс в 22:7 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса MAD к CHF

1 мин. назад 1 MAD → 0 CHF
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.075789.13251.4581.673980.958918.5383
1GBP1.1613711.2493103.5171.69331.944131.1136421.5301
1USD0.92960.800448182.861.35541.556180.891417.2337
1INR0.01121930.009660250.012068510.01635770.01878080.01075790.207986

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из марокканских дирхамов в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MAD из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MAD в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for марокканский дирхам

MAD в USD

MAD в XOF

MAD в GBP

MAD в EUR

MAD в CAD

MAD в AUD

MAD в SGD

MAD в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Марокканский дирхам / Швейцарский франк
1 MAD0.08792 CHF
5 MAD0.43960 CHF
10 MAD0.87920 CHF
20 MAD1.75839 CHF
50 MAD4.39599 CHF
100 MAD8.79197 CHF
250 MAD21.97993 CHF
500 MAD43.95985 CHF
1000 MAD87.91970 CHF
2000 MAD175.83940 CHF
5000 MAD439.59850 CHF
10000 MAD879.19700 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Марокканский дирхам
1 CHF11.37400 MAD
5 CHF56.87000 MAD
10 CHF113.74000 MAD
20 CHF227.48000 MAD
50 CHF568.70000 MAD
100 CHF1137.40000 MAD
250 CHF2843.50000 MAD
500 CHF5687.00000 MAD
1000 CHF11374.00000 MAD
2000 CHF22748.00000 MAD
5000 CHF56870.00000 MAD
10000 CHF113740.00000 MAD