Fas dirheminden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile MAD → CHF çevirin

1.000 mad
87,72 chf

1.00000 MAD = 0.08772 CHF

11:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855461.0736589.15711.453781.652150.9483218.3261
1 GBP1.1689611.25505104.2211.69941.931291.1085521.4224
1 USD0.93140.796781183.04111.354051.538820.8832517.069
1 INR0.01121620.009595020.012042210.01630580.01853080.01063630.205549

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Fas dirheminden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / İsviçre Frangı
1 MAD0.08772 CHF
5 MAD0.43859 CHF
10 MAD0.87718 CHF
20 MAD1.75436 CHF
50 MAD4.38590 CHF
100 MAD8.77180 CHF
250 MAD21.92950 CHF
500 MAD43.85900 CHF
1000 MAD87.71800 CHF
2000 MAD175.43600 CHF
5000 MAD438.59000 CHF
10000 MAD877.18000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Fas Dirhemi
1 CHF11.40020 MAD
5 CHF57.00100 MAD
10 CHF114.00200 MAD
20 CHF228.00400 MAD
50 CHF570.01000 MAD
100 CHF1140.02000 MAD
250 CHF2850.05000 MAD
500 CHF5700.10000 MAD
1000 CHF11400.20000 MAD
2000 CHF22800.40000 MAD
5000 CHF57001.00000 MAD
10000 CHF114002.00000 MAD