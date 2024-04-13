1 İsviçre frangından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile CHF → MAD çevirin

1 chf
10,97 mad

1,000 CHF = 10,97 MAD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,940,80383,6091,3771,547153,2651,684
1 EUR1,06410,85588,9691,4661,647163,0851,792
1 GBP1,2451,171104,0941,7151,927190,8152,097
1 INR0,0120,0110,0110,0160,0191,8330,02

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Fas Dirhemi
1 CHF10,97280 MAD
5 CHF54,86400 MAD
10 CHF109,72800 MAD
20 CHF219,45600 MAD
50 CHF548,64000 MAD
100 CHF1.097,28000 MAD
250 CHF2.743,20000 MAD
500 CHF5.486,40000 MAD
1000 CHF10.972,80000 MAD
2000 CHF21.945,60000 MAD
5000 CHF54.864,00000 MAD
10000 CHF109.728,00000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / İsviçre Frangı
1 MAD0,09113 CHF
5 MAD0,45567 CHF
10 MAD0,91134 CHF
20 MAD1,82269 CHF
50 MAD4,55672 CHF
100 MAD9,11343 CHF
250 MAD22,78358 CHF
500 MAD45,56715 CHF
1000 MAD91,13430 CHF
2000 MAD182,26860 CHF
5000 MAD455,67150 CHF
10000 MAD911,34300 CHF