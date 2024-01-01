100 Fas dirheminden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile MAD → CHF çevirin

100 mad
8,82 chf

1,000د.م. MAD = 0,08820SFr. CHF

12:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09140,0923
Düşük0,08820,0882
Ortalama0,09040,0904
Değişim-2.67%-2.04%
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1 MAD → CHF istatistikleri

MAD → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0914, en düşük 0,0882 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0904 oldu. MAD → CHF kurundaki değişiklik -2.67 değerindeydi.

MAD → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0923, en düşük 0,0882 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0904 oldu. MAD → CHF kurundaki değişiklik -2.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,3790,780,9261,3821,5281,33718,191
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,26511,1861,7711,9581,71423,309
1 EUR1,08655,9690,84311,4931,651,44419,646

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / İsviçre Frangı
1 MAD0,08820 CHF
5 MAD0,44101 CHF
10 MAD0,88201 CHF
20 MAD1,76402 CHF
50 MAD4,41006 CHF
100 MAD8,82012 CHF
250 MAD22,05030 CHF
500 MAD44,10060 CHF
1000 MAD88,20120 CHF
2000 MAD176,40240 CHF
5000 MAD441,00600 CHF
10000 MAD882,01200 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Fas Dirhemi
1 CHF11,33770 MAD
5 CHF56,68850 MAD
10 CHF113,37700 MAD
20 CHF226,75400 MAD
50 CHF566,88500 MAD
100 CHF1.133,77000 MAD
250 CHF2.834,42500 MAD
500 CHF5.668,85000 MAD
1000 CHF11.337,70000 MAD
2000 CHF22.675,40000 MAD
5000 CHF56.688,50000 MAD
10000 CHF113.377,00000 MAD