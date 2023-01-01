درهم مغربي إلى روفيا مالديفية

تحويل MAD إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
1503.60 mvr

1.00000 MAD = 1.50360 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:10 UTC
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MAD إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.59761.437311.661960.964218.3755
1GBP1.1532711.22925102.1751.657581.916661.1119821.1915
1USD0.93820.813504183.121.348451.559210.904617.2394
1INR0.0112870.009787110.012030810.01622290.01875860.01088310.207404

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / روفيا جزر المالديف
1 MAD1.50360 MVR
5 MAD7.51800 MVR
10 MAD15.03600 MVR
20 MAD30.07200 MVR
50 MAD75.18000 MVR
100 MAD150.36000 MVR
250 MAD375.90000 MVR
500 MAD751.80000 MVR
1000 MAD1503.60000 MVR
2000 MAD3007.20000 MVR
5000 MAD7518.00000 MVR
10000 MAD15036.00000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الدرهم المغربي
1 MVR0.66507 MAD
5 MVR3.32536 MAD
10 MVR6.65071 MAD
20 MVR13.30142 MAD
50 MVR33.25355 MAD
100 MVR66.50710 MAD
250 MVR166.26775 MAD
500 MVR332.53550 MAD
1000 MVR665.07100 MAD
2000 MVR1330.14200 MAD
5000 MVR3325.35500 MAD
10000 MVR6650.71000 MAD