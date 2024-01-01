Fas dirheminden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile MAD → MVR çevirin

1.000 mad
1.529,55 mvr

1.00000 MAD = 1.52955 MVR

11:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1611.0230.7970990.93151.354151.538821.3475519.0121
1 XOF0.001636610.001304530.001524470.00221620.002518430.00220540.0311152
1 GBP1.25455766.55911.168611.698851.930521.6905723.8516
1 EUR1.07355655.9640.85571511.453751.6521.4466620.4104

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Maldivler Rufiyaası
1 MAD1.52955 MVR
5 MAD7.64775 MVR
10 MAD15.29550 MVR
20 MAD30.59100 MVR
50 MAD76.47750 MVR
100 MAD152.95500 MVR
250 MAD382.38750 MVR
500 MAD764.77500 MVR
1000 MAD1529.55000 MVR
2000 MAD3059.10000 MVR
5000 MAD7647.75000 MVR
10000 MAD15295.50000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Fas Dirhemi
1 MVR0.65379 MAD
5 MVR3.26894 MAD
10 MVR6.53788 MAD
20 MVR13.07576 MAD
50 MVR32.68940 MAD
100 MVR65.37880 MAD
250 MVR163.44700 MAD
500 MVR326.89400 MAD
1000 MVR653.78800 MAD
2000 MVR1307.57600 MAD
5000 MVR3268.94000 MAD
10000 MVR6537.88000 MAD