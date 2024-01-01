10 Maldivler rufiyaasından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile MVR → MAD çevirin

10 mvr
6,53 mad

1.00000 MVR = 0.65263 MAD

05:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.95180.929451.533861.348250.79481883.01371.34625
1 ZAR0.052765410.04904080.08093480.0711410.04193894.380250.0710355
1 EUR1.0759520.391211.650361.450650.85518589.31861.4485
1 AUD0.6519512.35560.6059310.8789920.51818154.12080.877688

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Maldivler rufiyaasından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Fas Dirhemi
1 MVR0.65263 MAD
5 MVR3.26313 MAD
10 MVR6.52627 MAD
20 MVR13.05254 MAD
50 MVR32.63135 MAD
100 MVR65.26270 MAD
250 MVR163.15675 MAD
500 MVR326.31350 MAD
1000 MVR652.62700 MAD
2000 MVR1305.25400 MAD
5000 MVR3263.13500 MAD
10000 MVR6526.27000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Maldivler Rufiyaası
1 MAD1.53227 MVR
5 MAD7.66135 MVR
10 MAD15.32270 MVR
20 MAD30.64540 MVR
50 MAD76.61350 MVR
100 MAD153.22700 MVR
250 MAD383.06750 MVR
500 MAD766.13500 MVR
1000 MAD1532.27000 MVR
2000 MAD3064.54000 MVR
5000 MAD7661.35000 MVR
10000 MAD15322.70000 MVR