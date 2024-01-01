5.000 Fas dirheminden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile MAD → MVR çevirin

5.000 mad
7.706,80 mvr

1,000د.م. MAD = 1,541MVR MVR

14:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,57101,5710
Düşük1,53791,5100
Ortalama1,54721,5401
Değişim-0.30%2.08%
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1 MAD → MVR istatistikleri

MAD → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5710, en düşük 1,5379 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,5472 oldu. MAD → MVR kurundaki değişiklik -0.30 değerindeydi.

MAD → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5710, en düşük 1,5100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5401 oldu. MAD → MVR kurundaki değişiklik 2.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1606,4690,7790,9251,381,5251,33618,128
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,283778,31211,1871,7711,9571,71423,264
1 EUR1,082655,9570,84311,4931,6491,44519,607

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Maldivler Rufiyaası
1 MAD1,54136 MVR
5 MAD7,70680 MVR
10 MAD15,41360 MVR
20 MAD30,82720 MVR
50 MAD77,06800 MVR
100 MAD154,13600 MVR
250 MAD385,34000 MVR
500 MAD770,68000 MVR
1000 MAD1.541,36000 MVR
2000 MAD3.082,72000 MVR
5000 MAD7.706,80000 MVR
10000 MAD15.413,60000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Fas Dirhemi
1 MVR0,64878 MAD
5 MVR3,24389 MAD
10 MVR6,48777 MAD
20 MVR12,97554 MAD
50 MVR32,43885 MAD
100 MVR64,87770 MAD
250 MVR162,19425 MAD
500 MVR324,38850 MAD
1000 MVR648,77700 MAD
2000 MVR1.297,55400 MAD
5000 MVR3.243,88500 MAD
10000 MVR6.487,77000 MAD