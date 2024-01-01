5 روفيا مالديفية إلى درهم مغربي

تحويل MVR إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

5 mvr
3.27 mad

1.00000 MVR = 0.65417 MAD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD119.11180.92261.532451.3560.79029582.83941.3441
1 ZAR0.052323710.04827130.08018340.07095090.04135124.334460.0703283
1 EUR1.0839520.716211.66111.469840.85655589.79381.45694
1 AUD0.6525512.47140.60201110.8848580.51570754.05690.877092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الدرهم المغربي
1 MVR0.65417 MAD
5 MVR3.27085 MAD
10 MVR6.54169 MAD
20 MVR13.08338 MAD
50 MVR32.70845 MAD
100 MVR65.41690 MAD
250 MVR163.54225 MAD
500 MVR327.08450 MAD
1000 MVR654.16900 MAD
2000 MVR1308.33800 MAD
5000 MVR3270.84500 MAD
10000 MVR6541.69000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / روفيا جزر المالديف
1 MAD1.52866 MVR
5 MAD7.64330 MVR
10 MAD15.28660 MVR
20 MAD30.57320 MVR
50 MAD76.43300 MVR
100 MAD152.86600 MVR
250 MAD382.16500 MVR
500 MAD764.33000 MVR
1000 MAD1528.66000 MVR
2000 MAD3057.32000 MVR
5000 MAD7643.30000 MVR
10000 MAD15286.60000 MVR