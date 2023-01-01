درهم مغربي إلى بالبوا بنمي

تحويل MAD إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
97.26 pab

1.00000 MAD = 0.09726 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:12 UTC
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MAD إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.9640518.3729
1GBP1.1532711.2291102.1631.657631.916431.1118121.188
1USD0.938250.813603183.121.348651.559210.9045517.2386
1INR0.0112880.00978830.012030810.01622530.01875860.01088250.207394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Panamanian Balboa
1 MAD0.09726 PAB
5 MAD0.48629 PAB
10 MAD0.97257 PAB
20 MAD1.94515 PAB
50 MAD4.86287 PAB
100 MAD9.72573 PAB
250 MAD24.31433 PAB
500 MAD48.62865 PAB
1000 MAD97.25730 PAB
2000 MAD194.51460 PAB
5000 MAD486.28650 PAB
10000 MAD972.57300 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / الدرهم المغربي
1 PAB10.28200 MAD
5 PAB51.41000 MAD
10 PAB102.82000 MAD
20 PAB205.64000 MAD
50 PAB514.10000 MAD
100 PAB1028.20000 MAD
250 PAB2570.50000 MAD
500 PAB5141.00000 MAD
1000 PAB10282.00000 MAD
2000 PAB20564.00000 MAD
5000 PAB51410.00000 MAD
10000 PAB102820.00000 MAD