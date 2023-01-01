شيكل إسرائيلي جديد إلى بالبوا بنمي

تحويل ILS إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
262.07 pab

1.00000 ILS = 0.26208 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 15:2 UTC
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ILS إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.60371.438621.660640.9624518.3174
1GBP1.15311.2288102.1541.658631.914621.1097121.1188
1USD0.938250.813802183.13351.34981.558120.90317.1865
1INR0.01128620.00978910.012028810.01623650.01874240.0108620.206734

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Panamanian Balboa
1 ILS0.26208 PAB
5 ILS1.31038 PAB
10 ILS2.62075 PAB
20 ILS5.24150 PAB
50 ILS13.10375 PAB
100 ILS26.20750 PAB
250 ILS65.51875 PAB
500 ILS131.03750 PAB
1000 ILS262.07500 PAB
2000 ILS524.15000 PAB
5000 ILS1310.37500 PAB
10000 ILS2620.75000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Israeli New Sheqel
1 PAB3.81570 ILS
5 PAB19.07850 ILS
10 PAB38.15700 ILS
20 PAB76.31400 ILS
50 PAB190.78500 ILS
100 PAB381.57000 ILS
250 PAB953.92500 ILS
500 PAB1907.85000 ILS
1000 PAB3815.70000 ILS
2000 PAB7631.40000 ILS
5000 PAB19078.50000 ILS
10000 PAB38157.00000 ILS