يوان صيني إلى بالبوا بنمي

تحويل CNY إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٣٦٫٩٢ pab

1.00000 CNY = 0.13692 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 8:6 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CNY إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 PAB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59361.437441.66220.964918.2092
1GBP1.155611.23165102.381.661131.920851.1150421.0427
1USD0.93830.811919183.1241.34871.559580.9052517.085
1INR0.01128750.009767560.012030210.01622520.0187620.01089040.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Panamanian Balboa
1 CNY0.13692 PAB
5 CNY0.68461 PAB
10 CNY1.36922 PAB
20 CNY2.73844 PAB
50 CNY6.84610 PAB
100 CNY13.69220 PAB
250 CNY34.23050 PAB
500 CNY68.46100 PAB
1000 CNY136.92200 PAB
2000 CNY273.84400 PAB
5000 CNY684.61000 PAB
10000 CNY1369.22000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Chinese Yuan RMB
1 PAB7.30345 CNY
5 PAB36.51725 CNY
10 PAB73.03450 CNY
20 PAB146.06900 CNY
50 PAB365.17250 CNY
100 PAB730.34500 CNY
250 PAB1825.86250 CNY
500 PAB3651.72500 CNY
1000 PAB7303.45000 CNY
2000 PAB14606.90000 CNY
5000 PAB36517.25000 CNY
10000 PAB73034.50000 CNY