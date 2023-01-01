رينغيت ماليزي إلى بالبوا بنمي

تحويل MYR إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٢١٣٫١٥ pab

1.00000 MYR = 0.21315 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 22:59 UTC
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MYR إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066288.631.436971.661910.964718.3674
1GBP1.152811.2291102.1711.656521.915831.1121121.1737
1USD0.93790.813603183.1271.347751.558720.904817.227
1INR0.01128290.009787480.012029810.01621310.01875110.01088460.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Panamanian Balboa
1 MYR0.21315 PAB
5 MYR1.06576 PAB
10 MYR2.13151 PAB
20 MYR4.26302 PAB
50 MYR10.65755 PAB
100 MYR21.31510 PAB
250 MYR53.28775 PAB
500 MYR106.57550 PAB
1000 MYR213.15100 PAB
2000 MYR426.30200 PAB
5000 MYR1065.75500 PAB
10000 MYR2131.51000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / رينغيت ماليزي
1 PAB4.69150 MYR
5 PAB23.45750 MYR
10 PAB46.91500 MYR
20 PAB93.83000 MYR
50 PAB234.57500 MYR
100 PAB469.15000 MYR
250 PAB1172.87500 MYR
500 PAB2345.75000 MYR
1000 PAB4691.50000 MYR
2000 PAB9383.00000 MYR
5000 PAB23457.50000 MYR
10000 PAB46915.00000 MYR