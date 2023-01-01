دولار أسترالي إلى بالبوا بنمي

تحويل AUD إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
642.30 pab

1.00000 AUD = 0.64230 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 2:2 UTC
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AUD إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0638588.21981.434021.656310.9572518.2177
1GBP1.1583511.2323102.1881.661081.918571.1088321.1023
1USD0.939950.811491182.9251.347951.55690.899817.1243
1INR0.01133530.009785840.012059110.0162550.01877490.01085080.206503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Panamanian Balboa
1 AUD0.64230 PAB
5 AUD3.21150 PAB
10 AUD6.42300 PAB
20 AUD12.84600 PAB
50 AUD32.11500 PAB
100 AUD64.23000 PAB
250 AUD160.57500 PAB
500 AUD321.15000 PAB
1000 AUD642.30000 PAB
2000 AUD1284.60000 PAB
5000 AUD3211.50000 PAB
10000 AUD6423.00000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / دولار أسترالي
1 PAB1.55690 AUD
5 PAB7.78450 AUD
10 PAB15.56900 AUD
20 PAB31.13800 AUD
50 PAB77.84500 AUD
100 PAB155.69000 AUD
250 PAB389.22500 AUD
500 PAB778.45000 AUD
1000 PAB1556.90000 AUD
2000 PAB3113.80000 AUD
5000 PAB7784.50000 AUD
10000 PAB15569.00000 AUD