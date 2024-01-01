Австралийские доллары в панамские бальбоа

Сконвертируйте AUD в PAB по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = B/.0,6576 PAB

Среднерыночный курс в 19:45
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График изменения обменного курса AUD к PAB

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PAB
1 AUD в PABПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,67510,6919
Низкий0,65600,6560
В среднем0,66450,6718
Изменение-2.09%0.05%
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Соотношение 1 AUD к PAB

За последние 30 дней максимальный курс AUD к PAB составил 0,6751, а минимальный — 0,6560. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6645. Изменение курса AUD к PAB в процентном соотношении составило -2.09.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к PAB составил 0,6919, а минимальный — 0,6560. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6718. Изменение курса AUD к PAB в процентном соотношении составило 0.05.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3930,9341,679152,7651,3921,328
1 GBP1,2911108,9561,2052,167197,2271,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39811,798163,631,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в панамские бальбоа

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и PAB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в PAB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Панамский бальбоа
1 AUD0,65755 PAB
5 AUD3,28775 PAB
10 AUD6,57550 PAB
20 AUD13,15100 PAB
50 AUD32,87750 PAB
100 AUD65,75500 PAB
250 AUD164,38750 PAB
500 AUD328,77500 PAB
1000 AUD657,55000 PAB
2000 AUD1 315,10000 PAB
5000 AUD3 287,75000 PAB
10000 AUD6 575,50000 PAB
Обменные курсы Панамский бальбоа / Австралийский доллар
1 PAB1,52080 AUD
5 PAB7,60400 AUD
10 PAB15,20800 AUD
20 PAB30,41600 AUD
50 PAB76,04000 AUD
100 PAB152,08000 AUD
250 PAB380,20000 AUD
500 PAB760,40000 AUD
1000 PAB1 520,80000 AUD
2000 PAB3 041,60000 AUD
5000 PAB7 604,00000 AUD
10000 PAB15 208,00000 AUD