روبية هندية إلى بالبوا بنمي

تحويل INR إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٢٠٫٥٩ pab

1.00000 INR = 0.01206 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 1:9 UTC
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INR إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0630588.15341.433631.655070.9572518.2077
1GBP1.1580111.23105102.0851.660191.916631.1085121.0852
1USD0.94070.812315182.9251.34861.55690.900517.1278
1INR0.01134390.009795780.012059110.01626290.01877490.01085920.206546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Panamanian Balboa
1 INR0.01206 PAB
5 INR0.06030 PAB
10 INR0.12059 PAB
20 INR0.24118 PAB
50 INR0.60296 PAB
100 INR1.20591 PAB
250 INR3.01477 PAB
500 INR6.02955 PAB
1000 INR12.05910 PAB
2000 INR24.11820 PAB
5000 INR60.29550 PAB
10000 INR120.59100 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / الروبية الهندية
1 PAB82.92500 INR
5 PAB414.62500 INR
10 PAB829.25000 INR
20 PAB1658.50000 INR
50 PAB4146.25000 INR
100 PAB8292.50000 INR
250 PAB20731.25000 INR
500 PAB41462.50000 INR
1000 PAB82925.00000 INR
2000 PAB165850.00000 INR
5000 PAB414625.00000 INR
10000 PAB829250.00000 INR