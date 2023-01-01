دولار أمريكي إلى بالبوا بنمي

تحويل USD إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٬٠٠٠ pab

1.00000 USD = 1.00000 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 1:24 UTC
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USD إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 PAB
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.0635588.19491.433931.655980.9576518.2115
1GBP1.1579411.23145102.1181.66031.91741.108921.0865
1USD0.940250.812051182.9251.348251.557030.900417.1233
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625870.01877630.0108580.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Panamanian Balboa
1 USD1.00000 PAB
5 USD5.00000 PAB
10 USD10.00000 PAB
20 USD20.00000 PAB
50 USD50.00000 PAB
100 USD100.00000 PAB
250 USD250.00000 PAB
500 USD500.00000 PAB
1000 USD1000.00000 PAB
2000 USD2000.00000 PAB
5000 USD5000.00000 PAB
10000 USD10000.00000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / دولار أمريكي
1 PAB1.00000 USD
5 PAB5.00000 USD
10 PAB10.00000 USD
20 PAB20.00000 USD
50 PAB50.00000 USD
100 PAB100.00000 USD
250 PAB250.00000 USD
500 PAB500.00000 USD
1000 PAB1000.00000 USD
2000 PAB2000.00000 USD
5000 PAB5000.00000 USD
10000 PAB10000.00000 USD