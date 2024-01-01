ألف بالبوا بنمي إلى دولار أمريكي

تحويل PAB إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pab
1,000 usd

B/.1.000 PAB = $1.000 USD

Mid-market exchange rate at 14:59
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PAB إلى USD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11993.7751.5111.6480.94921.345
1 GBP1.18111.321110.7561.7841.9471.12125.21
1 USD0.8940.757183.8141.351.4730.84819.077
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بالبوا بنمي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / دولار أمريكي
1 PAB١٫٠٠٠٠٠ USD
5 PAB٥٫٠٠٠٠٠ USD
10 PAB١٠٫٠٠٠٠٠ USD
20 PAB٢٠٫٠٠٠٠٠ USD
50 PAB٥٠٫٠٠٠٠٠ USD
100 PAB١٠٠٫٠٠٠٠٠ USD
250 PAB٢٥٠٫٠٠٠٠٠ USD
500 PAB٥٠٠٫٠٠٠٠٠ USD
1000 PAB١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ USD
2000 PAB٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ USD
5000 PAB٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ USD
10000 PAB١٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Panamanian Balboa
1 USD١٫٠٠٠٠٠ PAB
5 USD٥٫٠٠٠٠٠ PAB
10 USD١٠٫٠٠٠٠٠ PAB
20 USD٢٠٫٠٠٠٠٠ PAB
50 USD٥٠٫٠٠٠٠٠ PAB
100 USD١٠٠٫٠٠٠٠٠ PAB
250 USD٢٥٠٫٠٠٠٠٠ PAB
500 USD٥٠٠٫٠٠٠٠٠ PAB
1000 USD١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ PAB
2000 USD٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ PAB
5000 USD٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ PAB
10000 USD١٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ PAB