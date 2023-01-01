ريال برازيلي إلى بالبوا بنمي

تحويل BRL إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٢٠٤٫٩١ pab

1.00000 BRL = 0.20491 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 6:19 UTC
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BRL إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.06488.46841.435441.659780.9576518.2137
1GBP1.1575411.2316102.4041.661551.921221.1085221.0827
1USD0.939850.811952183.1471.34911.559940.9000517.1181
1INR0.01130350.009765260.012026910.01622550.01876120.01082480.205878

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Panamanian Balboa
1 BRL0.20491 PAB
5 BRL1.02455 PAB
10 BRL2.04910 PAB
20 BRL4.09820 PAB
50 BRL10.24550 PAB
100 BRL20.49100 PAB
250 BRL51.22750 PAB
500 BRL102.45500 PAB
1000 BRL204.91000 PAB
2000 BRL409.82000 PAB
5000 BRL1024.55000 PAB
10000 BRL2049.10000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / الريال البرازيلي
1 PAB4.88020 BRL
5 PAB24.40100 BRL
10 PAB48.80200 BRL
20 PAB97.60400 BRL
50 PAB244.01000 BRL
100 PAB488.02000 BRL
250 PAB1220.05000 BRL
500 PAB2440.10000 BRL
1000 PAB4880.20000 BRL
2000 PAB9760.40000 BRL
5000 PAB24401.00000 BRL
10000 PAB48802.00000 BRL