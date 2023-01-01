100 ريال برازيلي إلى بالبوا بنمي

تحويل BRL إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ brl
٢٠٫٢١ pab

1.00000 BRL = 0.20211 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 2:35 UTC
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BRL إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078489.161.465551.666250.953918.3842
1GBP1.168511.26015104.1871.712541.947081.1146321.4827
1USD0.92730.793556182.6781.3591.545120.8845517.0477
1INR0.01121580.009598160.012095110.01643730.01868840.01069870.206194

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Panamanian Balboa
1 BRL0.20211 PAB
5 BRL1.01055 PAB
10 BRL2.02110 PAB
20 BRL4.04220 PAB
50 BRL10.10550 PAB
100 BRL20.21100 PAB
250 BRL50.52750 PAB
500 BRL101.05500 PAB
1000 BRL202.11000 PAB
2000 BRL404.22000 PAB
5000 BRL1010.55000 PAB
10000 BRL2021.10000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / الريال البرازيلي
1 PAB4.94780 BRL
5 PAB24.73900 BRL
10 PAB49.47800 BRL
20 PAB98.95600 BRL
50 PAB247.39000 BRL
100 PAB494.78000 BRL
250 PAB1236.95000 BRL
500 PAB2473.90000 BRL
1000 PAB4947.80000 BRL
2000 PAB9895.60000 BRL
5000 PAB24739.00000 BRL
10000 PAB49478.00000 BRL