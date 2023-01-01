فرنك سويسري إلى بالبوا بنمي

تحويل CHF إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
1111.23 pab

1.00000 CHF = 1.11123 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 2:18 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CHF إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 PAB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434721.657040.957418.2217
1GBP1.1581411.23215102.1761.661621.919091.1088121.1034
1USD0.939950.811589182.9251.348551.557510.899917.1273
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626230.01878220.0108520.20654

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Panamanian Balboa
1 CHF1.11123 PAB
5 CHF5.55615 PAB
10 CHF11.11230 PAB
20 CHF22.22460 PAB
50 CHF55.56150 PAB
100 CHF111.12300 PAB
250 CHF277.80750 PAB
500 CHF555.61500 PAB
1000 CHF1111.23000 PAB
2000 CHF2222.46000 PAB
5000 CHF5556.15000 PAB
10000 CHF11112.30000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / الفرنك السويسري
1 PAB0.89990 CHF
5 PAB4.49950 CHF
10 PAB8.99900 CHF
20 PAB17.99800 CHF
50 PAB44.99500 CHF
100 PAB89.99000 CHF
250 PAB224.97500 CHF
500 PAB449.95000 CHF
1000 PAB899.90000 CHF
2000 PAB1799.80000 CHF
5000 PAB4499.50000 CHF
10000 PAB8999.00000 CHF