ليرة تركية إلى بالبوا بنمي

تحويل TRY إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
29.10 pab

TL1.000 TRY = B/.0.02910 PAB

Mid-market exchange rate at 01:48
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TRY إلى PAB مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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PAB

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9381.3453.67348.702
1 EUR1.11710.843311.8893.7961.5034.10454.422
1 GBP1.3251.1861369.877111.2381.7824.86764.543
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Panamanian Balboa
1 TRY٠٫٠٢٩١٠ PAB
5 TRY٠٫١٤٥٥٢ PAB
10 TRY٠٫٢٩١٠٣ PAB
20 TRY٠٫٥٨٢٠٧ PAB
50 TRY١٫٤٥٥١٧ PAB
100 TRY٢٫٩١٠٣٤ PAB
250 TRY٧٫٢٧٥٨٥ PAB
500 TRY١٤٫٥٥١٧٠ PAB
1000 TRY٢٩٫١٠٣٤٠ PAB
2000 TRY٥٨٫٢٠٦٨٠ PAB
5000 TRY١٤٥٫٥١٧٠٠ PAB
10000 TRY٢٩١٫٠٣٤٠٠ PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / ليرة تركية
1 PAB٣٤٫٣٦٠٣٠ TRY
5 PAB١٧١٫٨٠١٥٠ TRY
10 PAB٣٤٣٫٦٠٣٠٠ TRY
20 PAB٦٨٧٫٢٠٦٠٠ TRY
50 PAB١٬٧١٨٫٠١٥٠٠ TRY
100 PAB٣٬٤٣٦٫٠٣٠٠٠ TRY
250 PAB٨٬٥٩٠٫٠٧٥٠٠ TRY
500 PAB١٧٬١٨٠٫١٥٠٠٠ TRY
1000 PAB٣٤٬٣٦٠٫٣٠٠٠٠ TRY
2000 PAB٦٨٬٧٢٠٫٦٠٠٠٠ TRY
5000 PAB١٧١٬٨٠١٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 PAB٣٤٣٬٦٠٣٫٠٠٠٠٠ TRY